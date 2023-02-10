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В Баку прибыл очередной автобус с эвакуированными из Турции азербайджанцами

В Баку прибыл очередной автобус с эвакуированными из Турции азербайджанцами Очередной автобус с эвакуированными из зоны стихийного бедствия в Турции азербайджанцами прибыл в Бакинский международный автовокзал.
Внутренняя политика
10 февраля 2023 г. 14:59
В Баку прибыл очередной автобус с эвакуированными из Турции азербайджанцами

Очередной автобус с эвакуированными из зоны стихийного бедствия в Турции азербайджанцами прибыл в Бакинский международный автовокзал.

Как сообщает Report, автобус с 20 пассажирами два дня находился в пути.

На этот раз эвакуированы азербайджанцы (граждане Азербайджана и Турции), проживающие в Эльбистане и Кахраманмараше.

Отметим, что это восьмой по счету автобус с эвакуированными из зоны стихийного бедствия в Турции азербайджанцами.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции введен режим ЧП на три месяца. В стране объявлен семидневный траур по погибшим.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədən Azərbaycan vətəndaşlarını təxliyə edən növbəti avtobus Bakıya çatıb

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