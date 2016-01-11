В Баку при участии президента Ильхама Алиева состоялось открытие завода крупногабаритных трансформаторов, заложен фундамент нового предприятия

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ 11 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии завода крупногабаритных трансформаторов "Группы компаний ATEF", заложил фундамент завода по производству высоковольтного оборудования в Сураханском районе Баку.

Как сообщает Report, министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о создании структуры и ее деятельности.

Руководитель "Группы компаний ATEF" Талыб Алиханбеков предоставил информацию о принадлежащих компании Бакинском заводе масляных трансформаторов в поселке Амирджан, заводе по производству трансформаторов и электротехнического оборудования в поселке Гарачухур и заводе металлоконструкций в поселке Говсан. Было отмечено, что, кроме этого, компании принадлежат проектно-конструкторское бюро, 3 строительно-монтажных, а также транспортное и механизированное управления. Завод трансформаторов компании функционирует с 2005, а завод металлоконструкций – с 2011 года.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о работе, проводимой компанией в Азербайджане и за рубежом, ее экспортных возможностях и перспективах. "Группа компаний ATEF" была создана на базе Бакинского завода сухих трансформаторов, приватизированного распоряжением, подписанным великим лидером Гейдаром Алиевым в 1998 году. В 1982 и 1986 годах общенациональный лидер Гейдар Алиев бывал на этом производственном предприятии, встречался с коллективом. В настоящее время компания продолжает осуществлять работы по сооружению подстанций, предусматривающих электроснабжение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Беюк Кесик, а также поселков для вынужденных переселенцев в Сабирабадском, Газахском, Бейляганском районах.

Завод крупногабаритных трансформаторов имеет современную испытательную лабораторию. Имеющиеся здесь установки могут подавать импульсное напряжение, способное возрастать до 2,4 миллиона вольт, и переменный ток до 700 тысяч вольт. Это позволяет проверить изоляцию производимых трансформаторов.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие завод крупногабаритных трансформаторов.

Было отмечено, что завод общей площадью 15,6 гектара и производственной площадью 14 тысяч квадратных метров состоит из 3 корпусов и 5 производственных участков. На предприятии планируется производить крупногабаритные силовые трансформаторы и реакторы. Здесь также будут производиться различное электротехническое оборудование, подстанции открытого и закрытого типа. На заводе, не имеющем аналога на Южном Кавказе и оснащенном оборудованием производства ведущих компаний мира, есть все условия для изготовления высококачественной продукции. Работой здесь обеспечены 300 человек.

Было отмечено, что на финансирование других заводов компании площадью 130 тысяч квадратных метров и ежегодной производственной мощностью 8700 трансформаторов, электротехнического оборудования различного вида и 20 тысяч тонн металлоконструкций Национальный фонд помощи предпринимательству министерства экономики и промышленности выделил льготный кредит на сумму 15 миллионов манатов. В целом же, Национальный фонд помощи предпринимательству выделил в последние годы на финансирование более 130 современных промышленных проектов общей стоимостью 981 миллион манатов льготный кредит на сумму более 410 миллионов манатов. 115 из этих предприятий уже введены в строй. Продукция, производимая на данных предприятиях, заменяя импорт, одновременно будет играть важную роль в реализации промышленного потенциала страны.

В выставочном зале завода была представлена информация о продукции, производимой на предприятиях компании. На заводе выпускаются масляные и силовые трансформаторы различного назначения и напряжения, подстанции открытого и закрытого типа, панели охраны и управления, электротехническое оборудование, радиаторы, блоки, шкафы, в целом, более 200 наименований готовой продукции и частей. Эта продукция экспортируется в Канаду, Южно-Африканскую Республику, Ирак, Бахрейн, Болгарию, Россию, Украину, Молдову, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Грузию и другие страны. За три года заводы группы компаний экспортировали продукцию на сумму 150 миллионов долларов. В настоящее время с зарубежными странами ведутся переговоры, подписываются договоры для увеличения в ближайшие годы экспорта в три раза.

Затем президент Ильхам Алиев заложил фундамент завода по производству высоковольтного оборудования.

Было отмечено, что общая площадь завода составит 20 тысяч квадратных метров. На предприятии планируется установить современное оборудование, что позволит получать качественную и конкурентоспособную продукцию. Производственная мощность нового предприятия составит 3,4 тысячи единиц различного оборудования в год, в том числе внутренних и внешних элегазовых выключателей, разъединителей, распределительных устройств. Среднемесячная заработная плата на заводах компании составляет 500 манатов, а работой обеспечены 2024 человека. После сдачи в эксплуатацию нового завода эта цифра, как ожидается, будет доведена до 2500.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации, связанные с предстоящими работами.