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В Баку презентован справочник для судей по толкованию Нью-йоркской конвенции

В Баку презентован справочник для судей по толкованию Нью-йоркской конвенции В Баку состоялась презентация справочника для судей по толкованию Нью-йоркской конвенции.
Внутренняя политика
28 октября 2022 г. 11:49
В Баку презентован справочник для судей по толкованию Нью-йоркской конвенции

В Баку состоялась презентация справочника для судей по толкованию Нью-йоркской конвенции.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном Коллегией адвокатов и KOBİA при содействии Верховного комиссариата ООН по правам человека, приняли участие председатель коллегии Анар Багиров, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, депутаты, адвокаты и эксперты.

А.Багиров отметил, что между представляемой им организацией и ООН и ее специализированными организациями существует долгосрочное и плодотворное сотрудничество: "Это пособие было переведено на азербайджанский язык членами Коллегии адвокатов, юристами, специализирующимися в области международного арбитража, Тогрулом Гулузаде и Шахларом Мамедовым", - отметил председатель коллегии.

Председатель правления KOBİA О.Мамедов отметил, что в последние годы участились обращения в международный арбитражный суд: "Для признания и более полного изучения исполнения иностранного арбитража в 2011 году Международным коммерческим арбитражным советом (ICAA) был выпущен справочки для судей по толкованию Нью-йоркской конвенции".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Nyu-York Konvensiyasının şərhinə dair hakimlər üçün əl kitabı təqdim olunub

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