В Баку представлен доклад о преступлениях на почве ненависти против азербайджанцев

В Баку представлен доклад о преступлениях на почве ненависти против азербайджанцев

Представлен доклад о преступлениях на почве ненависти и использовании языка ненависти по отношению к азербайджанцам

https://static.report.az/photo/eecf4482-18d8-34f1-b156-c0cb637d06a9.jpg https://static.report.az/photo/eecf4482-18d8-34f1-b156-c0cb637d06a9.jpg

Представлен доклад о преступлениях на почве ненависти и использовании языка ненависти по отношению к азербайджанцам. Как сообщает Report, в заседании участвуют председатель правления Центра социальных исследований (STM) Захид Орудж, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, глава аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли, представители правительственных и неправительственных организаций. Проект организован совместно STM и аппаратом омбудсмена Азербайджане. Подпишитесь на наш Telegram канал