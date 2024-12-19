В Баку представили книгу по истории Отечественной войны

В Исполнительной власти Пираллахинского района Баку прошла презентация книги "История Отечественной войны: восстановление территориальной целостности Азербайджана - фактор личности".

Как сообщает Report, издание подготовлено в рамках совместного проекта Исполнительной власти города Баку и Института истории и этнологии имени А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В мероприятии приняли участие представители Исполнительной власти Пираллахинского района, районной организации партии "Ени Азербайджан", Совета старейшин, семьи шехидов, ветераны Отечественной войны, руководители предприятий и организаций.

Глава Исполнительной власти Пираллахинского района Васиф Иманов в своем выступлении подчеркнул значимость книги с исторической и культурной точек зрения.

"Эта книга представляет собой важный шаг в сохранении и передаче будущим поколениям истории борьбы за территориальную целостность Азербайджана, а также в донесении этой истории до международного сообщества", - отметил Иманов.

Он также подчеркнул лидерскую роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении победы во Второй Карабахской войне.

"Его стратегическое видение, высокий профессионализм и связь с народом вдохновили на создание этой книги. Личность и лидерство президента сыграли важную роль не только в завершении военных операций победой, но и в укреплении международных позиций страны", - заявил В.Иманов.