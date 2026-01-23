В Баку представили книгу об армянской диаспоре на Ближнем Востоке

В Баку состоялась презентация книги "Армянская диаспора на Ближнем Востоке: историческая, религиозная, политическая, культурная, медийная, образовательная и социальная деятельность".

Как сообщает Report, автором исследования является эксперт Центра анализа международных отношений Лала Халилзаде. В книге анализируется деятельность армянской диаспоры в пяти странах Ближнего Востока - Ливане, Палестине, Сирии, Египте и Иордании.

Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев заявил, что Азербайджан стремится к достижению мира с Арменией, однако влияние армянской диаспоры на внутреннюю ситуацию в этой стране остается значительным:

"Предстоящие выборы, возможный референдум и процесс делимитации границ являются ключевыми вопросами. В Армении некоторые силы выступают против политики премьер-министра Никола Пашиняна, и роль диаспоры во внутриполитических процессах этой страны крайне велика", - сказал Шафиев.

Член правления ЦАМО Джавид Велиев отметил, что армянская диаспора исторически использовалась третьими сторонами. По его словам, в период холодной войны диаспора укрепила позиции благодаря взаимодействию с США и СССР.

"Когда интерес третьих сил ослабевал, диаспора оказывалась один на один с региональными реалиями. Именно поэтому диаспора выступает против нормализации азербайджано-армянских отношений", - сказал он.

Автор книги Лала Халилзаде подчеркнула, что при подготовке исследования использовались источники на арабском, турецком, английском, русском, армянском, немецком и французском языках. В работе также проанализированы последние процессы на Ближнем Востоке и их влияние на армянские общины региона.

Одним из ключевых направлений исследования стала медиадеятельность армянской диаспоры. В частности, проанализированы книги, журналы и газеты, издаваемые в арабоязычных странах, а также информационные кампании периода Карабахской войны, нацеленные на арабскую аудиторию, включая распространение материалов о так называемом "армянском геноциде".