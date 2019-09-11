​В Баку политические партии проводят обсуждения

В Баку проходит круглый стол на тему "Политические партии против попыток вмешательства извне в политические процессы" с участием представителей политических партий, гражданского общества и СМИ.

Как сообщает Report, на мероприятии правящую Партию Ени Азербайджан (ПЕА) представляет заместитель председателя партии, исполнительный секретарь Али Ахмедов.

В мероприятии участвуют также председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн, председатель "Белой партии" Турал Аббаслы, председатель Партии граждан и развития Али Алиев и другие.

Лидер партии "Мусават" Ариф Гаджили, председатель Партии классического народного фронта Мирмахмуд Миралиоглу были также приглашены, однако не приняли участие в круглом столе.