В Баку полиция продолжает проводить контрольно-профилактические мероприятия

С целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции сотрудники полиции продолжают проводить на улицах и проспектах столицы, в том числе, крупных супермаркетах, аптеках и других закрытых пространствах усиленные массовые контрольно-проф

С целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции сотрудники полиции продолжают проводить на улицах и проспектах столицы, в том числе, в крупных супермаркетах, аптеках и других закрытых пространствах усиленные массовые контрольно-профилактические мероприятия.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции Баку, важно использовать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски. Обслуживающий персонал также обязан соблюдать правила в помещении.

В ходе проверок были выявлены лица, покинувшие свои места жительства без надлежащего разрешения, а также за неношение защитных масок в закрытом пространстве.

В отношении их был составлен протокол с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях.