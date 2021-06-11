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В Баку похитивший двоюродного брата потребовал выкуп в полмиллиона долларов

В Баку похитивший двоюродного брата потребовал выкуп в полмиллиона долларов 8 июня в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступило обращение о похищении неизвестными лицами гражданина Российской Федерации Миргасана Сеидова. За освобождение похищенного выдвигалось требование выкупа в размере 500 тысяч д
Внутренняя политика
11 июня 2021 г. 19:14
В Баку похитивший двоюродного брата потребовал выкуп в полмиллиона долларов

8 июня в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступило обращение о похищении неизвестными лицами гражданина Российской Федерации Миргасана Сеидова. За освобождение похищенного выдвигалось требование выкупа в размере 500 тысяч долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел.

В ходе расследования, проведенного в связи с указанным обращением, было установлено, что около 16 часов того же дня Рафик Гусейнов, заранее вступив в сговор со своим знакомым Анаром Мехтиевым, с целью вымогательства особо крупной суммы денег у своего дяди Миракпера Сеидова, занимающегося предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, пригласил его сына Миргасана Сеидова в свой дом в поселке Рамана. После застолья он привязал двоюродного брата к стулу с помощью скотча и, сфотографировав, отправил фото дяде Миракперу Сеидову, потребовав у родственника за освобождение сына 500 тысяч долларов США.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 145.2.4, 182.2.1 и 182.4 УК.

Сегодня Анар Мехтиев и Рафик Гусейнов были задержаны и привлечены к следствию в качестве подозреваемых. В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Общественности будет предоставлена подробная информация.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda dayısı oğlunu oğurlayan şəxs 500 min dollar tələb edib

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