В Баку подписана Дорожная карта по строительству Центра развития детского творчества в Физули

В Баку состоялась церемония подписания Дорожной карты относительно строительства Центра развития детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

В Баку состоялась церемония подписания Дорожной карты по строительству Центра развития детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Казахстана в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, директор филиала компании BI-Industrial Даулет Жанабилов и другие официальные лица, представляющие государственные органы Азербайджана.

Стороны обсудили организационно-технические вопросы для своевременной реализации столь важного гуманитарного проекта.