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В Баку подписана Дорожная карта по строительству Центра развития детского творчества в Физули

В Баку подписана Дорожная карта по строительству Центра развития детского творчества в Физули В Баку состоялась церемония подписания Дорожной карты относительно строительства Центра развития детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.
Внутренняя политика
4 ноября 2022 г. 20:37
В Баку подписана Дорожная карта по строительству Центра развития детского творчества в Физули

В Баку состоялась церемония подписания Дорожной карты по строительству Центра развития детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Казахстана в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, директор филиала компании BI-Industrial Даулет Жанабилов и другие официальные лица, представляющие государственные органы Азербайджана.

Стороны обсудили организационно-технические вопросы для своевременной реализации столь важного гуманитарного проекта.

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Версия на английском языке Roadmap for construction of children's creativity development center in Fuzuli signed
Версия на азербайджанском языке Füzulidə Uşaq Yaradıcılığının İnkişafı Mərkəzinin tikintisi ilə bağlı imzalanma mərasimi keçirilib

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