В Баку почтили память жертв Гаракендской трагедии

На Аллее шехидов в Баку почтили память жертв трагедии над Гаракендом.

На Аллее шехидов в Баку почтили память жертв трагедии над Гаракендом.

Как сообщает Report, участники церемонии возложили гвоздики и венки на могилы погибших.

В церемонии приняли участие члены семей погибших, официальные представители Генеральной прокуратуры, а также личный состав Министерства внутренних дел.

Напомним, что 20 ноября 1991 года армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту. В результате погибли находящиеся на борту 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.