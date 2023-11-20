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В Баку почтили память жертв Гаракендской трагедии

В Баку почтили память жертв Гаракендской трагедии На Аллее шехидов в Баку почтили память жертв трагедии над Гаракендом.
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 10:21
В Баку почтили память жертв Гаракендской трагедии

На Аллее шехидов в Баку почтили память жертв трагедии над Гаракендом.

Как сообщает Report, участники церемонии возложили гвоздики и венки на могилы погибших.

В церемонии приняли участие члены семей погибших, официальные представители Генеральной прокуратуры, а также личный состав Министерства внутренних дел.

Напомним, что 20 ноября 1991 года армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту. В результате погибли находящиеся на борту 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qarakənd faciəsi qurbanlarının məzarları ziyarət olunub

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