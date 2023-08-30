Сотрудники посольства Турции посетили памятник турецким воинам в Баку

В Баку посетили памятник турецким воинам по случаю национального Дня победы Турции.

В Баку посетили памятник турецким воинам по случаю национального Дня победы Турции.

Как сообщает Report, памятник посетили посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, сотрудники посольства, а также представители действующих в стране турецких компаний и азербайджанские общественные деятели.

Присутствующие почтили память павших минутой молчания. Далее, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Посол Джахит Багчы рассказал о героизме турецких солдат под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, почтил память шехидов и отметил важность Дня победы.

Далее посол возложил цветы к монументу.

Он также посетил Аллею шехидов и возложил венок к памятнику "Вечный огонь".