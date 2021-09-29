В Баку почтили память героя Отечественной войны

В Хатаинском районе Баку почтили память героя Отечественной войны, шехида капитана Джейхуна Гасанова.

В Хатаинском районе Баку почтили память героя Отечественной войны, шехида капитана Джейхуна Гасанова.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Хатаинского района, представители общественности, члены семьи шехида и боевые товарищи.

Мероприятия началось с Государственного гимна Азербайджана, память шехидов почтили минутой молчания.

Затем в исполнении школьников были продемонстрированы литературно-художественные композиции.

Джейхун Айдын оглу Гасанов родился 29 октября 1985 года в селе Чешмели Товузского района. Погиб в боях в направлении Физулинского района Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.

Распоряжением президента награжден званием "Герой Отечественной войны", медалями "За освобождение Физули" и "За освобождение Губадлы".