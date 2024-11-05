В Баку по случаю Дня Победы состоятся праздничный концерт и фейерверк

В Баку ведется подготовка к праздничному концерту и фейерверку, которые будут организованы в Приморском национальном парке по случаю 8 ноября - Дня Победы.

В Баку ведется подготовка к праздничному концерту и фейерверку, которые будут организованы в Приморском национальном парке по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, традиционно на бульваре рядом с Часовой башней устанавливается сцена, ведутся другие работы.

После концерта состоится праздничный фейерверк.

Отметим, что День Победы был учрежден 3 декабря 2020 года распоряжением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева.

Учитывая историческую значимость города Шуша и его освобождения от оккупации, было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября как День победы. Эта дата стала олицетворением несломленного духа и доблести азербайджанского народа, восстановившего справедливость и освободившего свои территории от многолетней оккупации.

Фото: Мухаммед Агаев