В Баку по случаю Дня Победы состоятся праздничный концерт и фейерверк

В Баку ведется подготовка к праздничному концерту и фейерверку, которые будут организованы в Приморском национальном парке по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Как сообщает Report, традиционно на бульваре рядом с Часовой башней устанавливается сцена, ведутся другие работы.
После концерта состоится праздничный фейерверк.
Отметим, что День Победы был учрежден 3 декабря 2020 года распоряжением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева.
Учитывая историческую значимость города Шуша и его освобождения от оккупации, было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября как День победы. Эта дата стала олицетворением несломленного духа и доблести азербайджанского народа, восстановившего справедливость и освободившего свои территории от многолетней оккупации.
Фото: Мухаммед Агаев