В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк

В Приморском национальном парке состоится праздничный концерт и фейерверк по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Как сообщает Report, в связи с этим в парке начались подготовительные работы.
Рядом с Башней с часами оборудована большая сцена.
Отметим, что День Победы был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года.
Учитывая историческую значимость города Шуша и его освобождения от оккупации, было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября как День Победы. Эта дата стала олицетворением несломленного духа и доблести азербайджанского народа, восстановившего справедливость и освободившего свои территории от многолетней оккупации.
Фото: Вугар Ханларов