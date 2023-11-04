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В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк В Приморском национальном парке состоится праздничный концерт и фейерверк по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Внутренняя политика
4 ноября 2023 г. 11:20
В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк

В Приморском национальном парке состоится праздничный концерт и фейерверк по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, в связи с этим в парке начались подготовительные работы.

Рядом с Башней с часами оборудована большая сцена.

Отметим, что День Победы был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года.

Учитывая историческую значимость города Шуша и его освобождения от оккупации, было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября как День Победы. Эта дата стала олицетворением несломленного духа и доблести азербайджанского народа, восстановившего справедливость и освободившего свои территории от многолетней оккупации.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Zəfər Günü münasibəti ilə konsert proqramı və atəşfəşanlıq olacaq

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