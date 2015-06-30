Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В Баку отметили День независимости Беларуси.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Беларуси.

Выступивший затем посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич рассказал о значимости этого праздника и о пройденном Беларусью пути. Он отметил, что 70 лет назад беларусы вместе с другими народами сражались против фашистов и в их числе были и азербайджанцы:

"Их подвиг помнят в Беларуси, в их честь называют улицы и площади. Сегодня же Беларусь это высокоразвитая страна, но этого мы не смогли бы достичь в одиночку. Мы дорожим нашим стратегическим сотрудничеством с Азербайджаном, которое было достигнуто нашими лидерами".

Н. Пацкевич также напомнил, что вскоре заканчивается его дипломатическая миссия в Азербадйжане. Он выразил уверенность, что новый посол Геннадий Ахрамович приложит усилия для поддержания уровня двустороннего сотрудничества.

Выступивший затем первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйубов поздравил беларусский народ с Днем независимости. Говоря об экономических отношениях, он отметил, что товарооборот между двумя странами вырос за последние 10 лет в 11 раз. Он также выразил благодарность Беларуси за поддержку Азербайджана в международных институтах, особенно когда затрагивается вопрос национальных интересов Азербайджана.

Отметим, что на мероприятии участвовали депутаты, послы, общественные деятели, а также ветераны Великой Отечественной Войны.