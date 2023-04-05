В Баку отметили День культуры Узбекистана

В Баку прошло мероприятие, посвященное Дню культуры Узбекистана.

В Баку прошло мероприятие, посвященное Дню культуры Узбекистана.

Как передает Report, на мероприятии выступил посол Узбекистана в Баку Бахром Ашрафханов.

В своем выступлении посол отметил, отрадным является тот факт, что проведение столь знаменательного события в Баку совпало с месяцем Рамазан, что ознаменует пробуждение жизни.

"Все это придает нам уверенности в дальнейшем развитии наших отношений с дружественным Азербайджаном",- сказал он.



Посол выразил уверенность, что на сегодняшнем мероприятии гости смогут поближе ознакомится с самобытной культурой и традициями узбекского народа.

"В то же время я хотел бы с большой гордостью объявить, что в феврале этого года Хива и Шуша стали городами-побратимами",- отметил он.