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В Баку отметили 40-летие создания Северного Кипра

В Баку отметили 40-летие создания Северного Кипра В Баку состоялся официальный прием по случаю 40-летия провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра.
Внутренняя политика
13 ноября 2023 г. 20:47
В Баку отметили 40-летие создания Северного Кипра

В Баку состоялся официальный прием по случаю 40-летия провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представитель Северного Кипра в Азербайджане Уфук Турганер, депутаты Милли Меджлис, политики, представители дипломатического корпуса, военные атташе, представители общественности и журналисты.

Сначала участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов обеих стран.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Выступая на приеме, Уфук Турганер подчеркнула, что они борются за то, чтобы жить без страха: "Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, турецкое население Кипра сегодня свободно живет под флагом Турецкой Республики Северного Кипра. Наша борьба продолжается”.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов рассказал о развитии отношений между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра.

В заключении была сделана памятная фотография.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Şimali Kiprin yaradılmasının 40 illiyi qeyd edilib

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