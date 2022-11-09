В Баку отмечают День Государственного флага

9 ноября в Баку отмечают День Государственного флага.

9 ноября в Баку отмечают День Государственного флага.

Как сообщает Report, Управление приморского бульвара организовало мероприятие, посвященное разъяснению широкой публике сути и значения Государственного флага Азербайджана, привитию молодежи уважения и любви к флагу.

На площади Азнефть камерный хор "Моя Шуша" и хоровой коллектив "Хазар" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств под руководством заслуженного преподавателя Тараны Юсифовой исполнили Государственный гимн.

Затем в небо были выпущены гелиевые шары в цветах национального флага. Также на территории Приморского национального парка посетителям были вручены флаг Азербайджана и нагрудные значки в форме флага.

Отметим, что в течение дня на большом мониторе за Государственным кукольным театром будут демонстрироваться видеоролики, приуроченные ко Дню Государственного флага.