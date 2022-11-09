О нас

В Баку отмечают День Государственного флага

В Баку отмечают День Государственного флага 9 ноября в Баку отмечают День Государственного флага.
Внутренняя политика
9 ноября 2022 г. 12:55
В Баку отмечают День Государственного флага

9 ноября в Баку отмечают День Государственного флага.

Как сообщает Report, Управление приморского бульвара организовало мероприятие, посвященное разъяснению широкой публике сути и значения Государственного флага Азербайджана, привитию молодежи уважения и любви к флагу.

На площади Азнефть камерный хор "Моя Шуша" и хоровой коллектив "Хазар" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств под руководством заслуженного преподавателя Тараны Юсифовой исполнили Государственный гимн.

Затем в небо были выпущены гелиевые шары в цветах национального флага. Также на территории Приморского национального парка посетителям были вручены флаг Азербайджана и нагрудные значки в форме флага.

Отметим, что в течение дня на большом мониторе за Государственным кукольным театром будут демонстрироваться видеоролики, приуроченные ко Дню Государственного флага.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunub

Самое важное

Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
9 ноября 2022 г. 00:52
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
8 ноября 2022 г. 19:47
В Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
ФотоВ Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
8 ноября 2022 г. 10:40
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
7 ноября 2022 г. 16:15
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi