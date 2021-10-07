В Баку открыта мемориальная доска шехидам Отечественной войны

В Баку открылась мемориальная доска шехидам Отечественной войны Орхану Исмаилову, Фариду Аскерову и Али Гасымову.

В Баку открылась мемориальная доска шехидам Отечественной войны Орхану Исмаилову, Фариду Аскерову и Али Гасымову.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие глава Исполнительной власти Хатаинского района Рафик Гулиев, члены семьи шехидов и представители общественности.

На мероприятии был отмечен героизм шехидов в победе, одержанной под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отмечалось, что народ всегда дорожит памятью тех, кто достойно выполнил свой долг перед Родиной.

Шехид Фарид Аскеров награжден медалями "За Родину" , "За освобождение Джебраила" и "За освобождение Губадлы", шехид Али Гасымов - медалью "За Родину", а шехид Орхан Исмаилов - медалями "За Родину" и "За освобождение Джебраила".