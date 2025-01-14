В Баку открылся зимний лагерь Lex Camp для молодых юристов

В Баку прошла церемония открытия зимнего лагеря Lex Camp для молодых юристов.

В Баку прошла церемония открытия зимнего лагеря Lex Camp для молодых юристов.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Университетом ADA при поддержке Министерства юстиции, Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, Молодежного фонда и Общественного объединения "Волонтеры юстиции" в рамках года Конституции и суверенитета.

На открытии в Университете ADA выступили заместитель министра юстиции Абиддин Гусейнов, проректор Университета ADA Элькин Нурмамедов, директор Института экономического права Галле-Виттенбергского университета Кристиан Тётье и исполняющий обязанности исполнительного директора Молодежного фонда Гадир Халилов.

После церемонии открытия участники проекта приняли участие в семинаре с судьей Конституционного суда Ровшаном Исмаиловым.

Lex Camp, который пройдет в Баку и Лянкяране с 14 по 18 января, охватит тему "Право собственности: аспекты защиты и ответственности". Программа лагеря включает семинары, практические тренинги и панельные дискуссии.

Фото: Эхтирам Джабиев