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В Баку открылся мемориальный комплекс с выгравированными именами 301 шехида

В Баку открылся мемориальный комплекс с выгравированными именами 301 шехида В Баку состоялось открытие мемориального комплекса в память о шехидах Первой Карабахский войны, Апрельских боев и Отечественной войны.
Внутренняя политика
28 сентября 2022 г. 11:56
В Баку открылся мемориальный комплекс с выгравированными именами 301 шехида

В Баку состоялось открытие мемориального комплекса в память о шехидах Первой Карабахский войны, Апрельских боев и Отечественной войны.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие семьи шехидов, глава Исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев, депутаты, официальные лица и представители общественности.

На мероприятии память шехидов, отдавших жизни ради восстановления территориальной целостности нашей страны, почтили минутой памяти.

Затем к мемориальному комплексу были возложены венки и цветы.

Глава ИВ Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев отметил, что мемориальный комплекс воздвигнут в память о шехидах из Бинагадинского района, проявивших мужество ради территориальной целостности нашей страны во время Первой Карабахский войны, Апрельских боев и Отечественной войны.

Он сказал, что мемориальный комплекс имеет большое моральное значение: "В память о шехидах в поселках Бинагади, Биладжар, Ходжасан Бинагадинского района созданы мемориальные комплексы, на территории парка Дернегюль создана зеленая зона в память о трех тысячах шехидов Отечественной войны. На мемориальном комплексе, посвященном шехидам из Бинагадинского района, отдавшим жизни во время Первой Карабахский войны, Апрельских боев и Отечественной войны, выгравировано имя и фамилия 301 шехида. На электронном табло приведена информация о жизненном и боевом пути этих шехидов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 301 şəhidin ad-soyadı həkk olunan Memorial Kompleksin açılışı olub 

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