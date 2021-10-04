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В Баку открылась мемориальная доска в честь трех шехидов

В Баку открылась мемориальная доска в честь трех шехидов В Баку состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь трех шехидов Отечественной войны - Орхана Исмаилова, Фарида Аскерова и Али Гасымова.
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 14:28
В Баку открылась мемориальная доска в честь трех шехидов

В Баку состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь трех шехидов Отечественной войны - Орхана Исмаилова, Фарида Аскерова и Али Гасымова.

Как передает Report, в церемонии приняли участие глава Исполнительной власти Хатаинского района Рафик Гулиев, члены семей шехидов и представители общественности.

На мероприятии рассказали о героизме, патриотизме шехидов, было отмечено мужество шехидов, проявленное в победе, одержанной под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Было отмечено, что народ всегда чтит светлую память достойно исполнивших долг перед Родиной.

Отметим, что шехид Фарид Арастун оглу Аскеров был награжден медалями "За Родину", "За освобождение Джебраила", Али Ибрагим оглу Гасымов - "За Родину", шехид Орхан Зохраб оглу Исмайлов - "За Родину", "За освобождение Джебраила".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda üç şəhidin xatirə lövhəsinin açılışı olub

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