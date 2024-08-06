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В Баку органы опеки забрали из семьи ребенка, которого мать намеревалась продать

В Баку органы опеки забрали из семьи ребенка, которого мать намеревалась продать
Внутренняя политика
6 августа 2024 г. 18:19
В Баку органы опеки забрали из семьи ребенка, которого мать намеревалась продать

В Баку органы опеки забрали из семьи ребенка, которого мать пыталась продать через социальные сети.

Как сообщает Report, в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей изучили распространенное женщиной видеообращение о продаже ребенка.

При содействии сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения и Исполнительной власти Насиминского района ребенок был изъят из семьи и передан под опеку государства.

В Госкомитете призвали граждан уведомлять профильные органы о подобных случаях для их своевременного предотвращения.

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