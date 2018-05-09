В Баку организуют показательные выступления военных оркестров

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В связи с 73-й годовщиной Победы над фашизмом с 17:00 до 19:00 в различных частях города Баку организуют показательные выступления военных оркестров.

Как сообщили Report в министерстве обороны, оркестры выступят в пяти установленных точках города.

Выступления состоятся в Национальном приморском парке (перед площадью Азадлыг), в парке Гейдара Алиева близ Украинского круга в поселке Ахмедлы, в парке Зарифы Алиевой, в парке Офицеров и на Площади фонтанов.