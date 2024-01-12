В Баку организован семинар о роли и обязанностях СМИ в президентских выборах

В Баку организован практический семинар на тему "Роль и обязанности СМИ в президентских выборах".

В Баку организован практический семинар на тему "Роль и обязанности СМИ в президентских выборах".

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA).

На мероприятии, помимо сотрудников ЦИК и MEDİA, приняли участие представители 20 субъектов медиа.

Начальник отдела MEDİA Натиг Мамедли подчеркнул важность правильного и эффективного донесения информации об избирательном процессе до общественности.

На мероприятии также выступили член ЦИК Илькин Шахбазов и заведующий отделом медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК Шахин Асадли. Они, в свою очередь, проинформировали присутствующих о теоретических аспектах избирательного права, а также процедурах, предусмотренных законодательством в связи с освещением выборов в СМИ.