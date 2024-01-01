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В Баку организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

В Баку организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Исполнительная власть города Баку организовала в Приморском национальном парке грандиозный праздничный салют по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Внутренняя политика
1 января 2024 г. 00:08
В Баку организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

Исполнительная власть города Баку организовала в Приморском национальном парке грандиозный праздничный салют по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, жители и гости столицы с большим интересом наблюдали за праздничным фейерверком.

Отметим, что по случаю Нового года Национальный приморский парк, другие парки и центральные улицы столицы украшены в новогоднем стиле, установлены ёлки, другие праздничные атрибуты и символы, фигуры сказочных героев, в различных местах открыты ярмарки.

Жители и гости столицы на улицах и площадях города поздравляют друг друга с Новым годом, любуются праздничным обликом города.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il atəşfəşanlığı olub

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