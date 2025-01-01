В Баку организован праздничный фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

Исполнительная власть города Баку организовала в Приморском национальном парке грандиозный праздничный фейерверк по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Исполнительная власть города Баку организовала в Приморском национальном парке грандиозный праздничный фейерверк по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, жители и гости столицы с большим интересом наблюдали за праздничным фейерверком.

Отметим, что по случаю Нового года Национальный приморский парк, другие парки и центральные улицы столицы украшены в новогоднем стиле, установлены елки, другие праздничные атрибуты и символы, фигуры сказочных героев, в различных местах открыты ярмарки.

Жители и гости столицы на улицах и площадях города поздравляют друг друга с Новым годом, любуются праздничным обликом города.