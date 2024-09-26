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В Баку очередной обновленный двор передан в пользование жителям  

В Баку очередной обновленный двор передан в пользование жителям   При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Бакинского медиа-центра Арзу Алиевой и других членов семьи 26 сентября передан в пользование жителей благоустроенный дво
Внутренняя политика
26 сентября 2024 г. 20:57
В Баку очередной обновленный двор передан в пользование жителям  

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Бакинского медиа-центра Арзу Алиевой и других членов семьи 26 сентября передан в пользование жителей благоустроенный двор.

Как сообщает Report, на территории обновленного двора находятся многоэтажные дома многоэтажные здания в жилом массиве Ени Ясамал-1 Ясамальского района города Баку, где проживает более 1 500 жителей.

В рамках мероприятия Лейла Алиева, Арзу Алиева и члены семьи вместе с волонтерами IDEA приняли участие в массовой акции по посадке деревьев. Юным жителям двора были вручены подарки.

В очередном реконструированном дворе, как и на других территориях, благоустроенных в рамках проекта "Наш двор", был учтен фактор удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, в целях эффективной организации досуга молодежи и повышения у них интереса к спорту на территории построены футбольная площадка с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные сооружения, детская игровая площадка. Во дворе установлены беседки, многочисленные скамейки, скворечники и домики для кошек. Кроме того, во дворе установлены новые опоры освещения, камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальт и кровля, линии электропередач. Наряду с восстановлением существующих зеленых насаждений на территории двора были высажены различные виды деревьев, кустарников и заложены озеленительные полосы. Для предотвращения загрязнения воздуха вокруг двора созданы зеленые заборы путем посадки каменного плюща и других вьющихся растений.

Для информации отметим, что проект "Наш двор" реализуется с 2017 года по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Основная цель проекта - экологическая чистота и благоустройство дворов, восстановление зеленых насаждений на территории столицы, создание условий для содержательного досуга, безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

На сегодняшний день в рамках проекта "Наш двор" благоустроено и передано в пользование жильцов 154 общих жилых участков.

Отметим, что IDEA призывает жителей обращаться в Общественное объединение с предложениями по благоустройству и реконструкции дворов. Просьба присылать заявки на горячую линию 1113 Общественного объединения IDEА или на адрес электронной почты ([email protected]).

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