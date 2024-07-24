В Баку обсудили участие женщин в выборах

В рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялся круглый стол в связи с запланированными на 1 сентября текущего года внеочередными парламентскими выборами.

В рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялся круглый стол в связи с запланированными на 1 сентября текущего года внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель ЦИК Мазахир Панахов, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и заведующая отделом правового обеспечения комитета Талия Ибрагимова.

В ходе мероприятия были обсуждены широкие возможности, созданные для повышения активности азербайджанских женщин на предстоящих выборах.

После вступительных слов и выступлений представителей ЦИК и Госкомитета круглый стол продолжился в формате вопросов и ответов.