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В Баку обсудили участие женщин в выборах

В Баку обсудили участие женщин в выборах В рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялся круглый стол в связи с запланированными на 1 сентября текущего года внеочередными парламентскими выборами.
Внутренняя политика
24 июля 2024 г. 11:35
В Баку обсудили участие женщин в выборах

В рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялся круглый стол в связи с запланированными на 1 сентября текущего года внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель ЦИК Мазахир Панахов, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и заведующая отделом правового обеспечения комитета Талия Ибрагимова.

В ходе мероприятия были обсуждены широкие возможности, созданные для повышения активности азербайджанских женщин на предстоящих выборах.

После вступительных слов и выступлений представителей ЦИК и Госкомитета круглый стол продолжился в формате вопросов и ответов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQadınların seçkilərdə iştirakı məsələsi müzakirə edilib

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