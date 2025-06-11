В Баку обсудили роль конституции в обеспечении этнокультурного разнообразия

16:25

В Бакинском международном центре мультикультурализма состоялась конференция на тему "Конституция как гарант этнокультурного разнообразия".

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, участники обсудили значение Конституции Азербайджана в защите прав этнических и религиозных групп.

Исполнительный директор центра Раван Гасанов отметил, что президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику мультикультурализма, заложенную Гейдаром Алиевым. Ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла подчеркнул, что Конституция гарантирует всем гражданам свободу сохранения своей культуры, языка и традиций.

Заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, председатель Религиозной общины горских евреев Милих Евдаев и председатель Религиозной общины европейских евреев Баку Александр Шаровский в своих выступлениях отметили, что в Азербайджане представители всех вероисповеданий живут в мире и взаимном уважении.

В завершение мероприятия был показан документальный фильм "Гейдар Алиев и мультикультурализм Азербайджана".