В Баку обсудили расширение сотрудничества между прокуратурами Азербайджана и ЕС

В Баку обсудили расширение сотрудничества между прокуратурами Азербайджана и ЕС

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с заместителем генерального прокурора Европейской прокуратуры Петром Клементом, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщает Report, встреча прошла в рамках 6-й сессии пленарного заседания GlobE Network.

Кямран Алиев отметил значимость укрепления механизмов сотрудничества между прокуратурой Азербайджана и структурами ЕС, а также роль взаимных усилий в обеспечении верховенства закона и справедливости.

Петр Клемент высоко оценил правовые реформы в Азербайджане и выразил поддержку со стороны Европейской прокуратуры. Также обсуждались вопросы антикоррупционного взаимодействия и обмена опытом между правоохранительными органами.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии правового сотрудничества.