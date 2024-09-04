В Баку обсудили подготовку к саммиту религиозных лидеров, который пройдет в рамках COP29

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов обсудил с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде подготовительную работу к саммиту религиозных лидеров, который пр

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов обсудил с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде подготовительную работу к саммиту религиозных лидеров, который пройдет в рамках 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему совершенствованию государственно-религиозных отношений, расширению связей в сфере просвещения между действующими в стране религиозными общинами.

На встрече состоялся обмен мнениями по техническим и организационным вопросам касательно саммита, который пройдет в рамках COP29.