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В Баку обсудили подготовку к саммиту религиозных лидеров, который пройдет в рамках COP29

В Баку обсудили подготовку к саммиту религиозных лидеров, который пройдет в рамках COP29 Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов обсудил с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде подготовительную работу к саммиту религиозных лидеров, который пр
Внутренняя политика
4 сентября 2024 г. 15:51
В Баку обсудили подготовку к саммиту религиозных лидеров, который пройдет в рамках COP29

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов обсудил с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде подготовительную работу к саммиту религиозных лидеров, который пройдет в рамках 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему совершенствованию государственно-религиозных отношений, расширению связей в сфере просвещения между действующими в стране религиозными общинами.

На встрече состоялся обмен мнениями по техническим и организационным вопросам касательно саммита, который пройдет в рамках COP29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində keçiriləcək dini liderlərin sammitinə hazırlıq müzakirə olunub

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