В Баку обнаружен артиллерийский снаряд

Вблизи торгового центра Port Baku в Насиминском районе в ходе строительных работ обнаружен боеприпас.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), к месту привлечены сотрудники ANAMA, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.
В ходе осмотра территории обнаружен осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибра 76 мм модели Ф-354, изготовленный примерно в 1930-1940 годах.
Обнаруженный боеприпас вывезен с территории и обезврежен. В ходе дополнительного осмотра места происшествия и его окрестностей других опасных предметов обнаружено не было.