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В Баку обнаружен артиллерийский снаряд

В Баку обнаружен артиллерийский снаряд Вблизи торгового центра Port Baku в Насиминском районе в ходе строительных работ обнаружен боеприпас.
Внутренняя политика
26 мая 2025 г. 11:27
В Баку обнаружен артиллерийский снаряд

Вблизи торгового центра Port Baku в Насиминском районе в ходе строительных работ обнаружен боеприпас.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), к месту привлечены сотрудники ANAMA, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

В ходе осмотра территории обнаружен осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибра 76 мм модели Ф-354, изготовленный примерно в 1930-1940 годах.

Обнаруженный боеприпас вывезен с территории и обезврежен. В ходе дополнительного осмотра места происшествия и его окрестностей других опасных предметов обнаружено не было.

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