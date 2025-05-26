В Баку обнаружен артиллерийский снаряд

Вблизи торгового центра Port Baku в Насиминском районе в ходе строительных работ обнаружен боеприпас.

Вблизи торгового центра Port Baku в Насиминском районе в ходе строительных работ обнаружен боеприпас.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), к месту привлечены сотрудники ANAMA, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

В ходе осмотра территории обнаружен осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибра 76 мм модели Ф-354, изготовленный примерно в 1930-1940 годах.

Обнаруженный боеприпас вывезен с территории и обезврежен. В ходе дополнительного осмотра места происшествия и его окрестностей других опасных предметов обнаружено не было.