В Баку начался праздничный концерт в честь Дня Победы

В Баку начался праздничный концерт, посвященный 8 ноября - Дню Победы.

В Баку начался праздничный концерт, посвященный 8 ноября - Дню Победы.

Как передает Report , концерт проходит перед башней с часами, расположенной в Приморском национальном парке.

Мероприятие завершится фейерверком.

Отметим, что 27 сентября 2020 года азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступление по всему фронту с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности Вооруженных сил Армении, обеспечения безопасности гражданского населения. 10 ноября Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства.

Согласно Распоряжению президента Ильхама Алиева, ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается как День Победы.