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В Баку начался праздничный концерт в честь Дня Победы

В Баку начался праздничный концерт в честь Дня Победы В Баку начался праздничный концерт, посвященный 8 ноября - Дню Победы.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 19:36
В Баку начался праздничный концерт в честь Дня Победы

В Баку начался праздничный концерт, посвященный 8 ноября - Дню Победы.

Как передает Report, концерт проходит перед башней с часами, расположенной в Приморском национальном парке.

Мероприятие завершится фейерверком.

Отметим, что 27 сентября 2020 года азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступление по всему фронту с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности Вооруженных сил Армении, обеспечения безопасности гражданского населения. 10 ноября Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства.

Согласно Распоряжению президента Ильхама Алиева, ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается как День Победы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Zəfər Günü ilə bağlı bayram konserti başlayıb

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