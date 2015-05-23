В Баку начался демонтаж облицовки Дома журналистов - ФОТО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе города Баку начался демонтаж облицовки Дома журналистов.

Как сообщает Report, было установлено, что облицовка здания является горючим материалом, после чего принято решение о демонтаже.

Отметим, что в Баку около 140 зданий облицованы данным материалом, в этих зданиях также начались работы по их демонтажу.

Напомним, что 19 мая в результате пожара в 16-этажном жилом здании на территории Бинагадинского района погибли 15 человек, в том числе 4 ребенка, более 50-ти человек получили травмы различной степени тяжести и отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая за собой тяжелые последствия) УК. Кроме того, создана оперативно-следственная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.