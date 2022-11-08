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В Баку проходит Марш Победы в сопровождении военного оркестра

В Баку проходит Марш Победы в сопровождении военного оркестра В Баку по случаю 8 ноября - Дня Победы началось Победное шествие в сопровождении военных оркестров.
Внутренняя политика
8 ноября 2022 г. 10:14
В Баку проходит Марш Победы в сопровождении военного оркестра

В Баку по случаю 8 ноября - Дня Победы проходит Марш Победы в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, участники марша пройдут от Аллеи Шехидов, мимо комплекса Пламенных Башен, станции метро Ичеришехер, по улице Истиглалият, круга Азнефть и завершат свой маршрут у памятника Бахраму Гуру.

Перед шествием память шехидов почтили минутой молчания.

Марш Победы пройдет еще по двум маршрутам:

Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг;

Парк Гусейна Джавида - проспект Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

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Версия на английском языке ФотоVictory march accompanied by military orchestra starts in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə Zəfər yürüşü başlayıb

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