В Баку начались мониторинги по безопасности на предприятиях общепита

Специальные группы, в которые вошли представители Исполнительной власти города Баку и специалисты ПО "Азеригаз", начали мониторинги объектов общественного питания столицы.

Специальные группы в составе представителей Исполнительной власти города Баку и специалистов ПО "Азеригаз" приступили к мониторингам на объектах общественного питания столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Цель мониторинга заключается в том, чтобы изучить на месте реальную ситуацию в этих объектах, предотвратить возможные происшествия в будущем и информировать сотрудников о мерах безопасности при эксплуатации газового и иного оборудования.

Специалисты осмотрели кухни и другие помещения объектов, изучили техническое состояние газовых баллонов и других оборудований, электрического хозяйства, вентиляционных и других систем.

В некоторых объектах, расположенных в подвалах и на первых этажах жилых зданий, были выявлены нарушения по хранению газовых баллонов, в ряде объектов в качестве газовых линий использовались резиновые шланги и другие материалы. Руководителям предприятий было рекомендовано исправить эти нарушения.