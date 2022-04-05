О нас
Аудио новости

В Баку начались мониторинги по безопасности на предприятиях общепита

В Баку начались мониторинги по безопасности на предприятиях общепита Специальные группы, в которые вошли представители Исполнительной власти города Баку и специалисты ПО "Азеригаз", начали мониторинги объектов общественного питания столицы.
Внутренняя политика
5 апреля 2022 г. 11:07
В Баку начались мониторинги по безопасности на предприятиях общепита

Специальные группы в составе представителей Исполнительной власти города Баку и специалистов ПО "Азеригаз" приступили к мониторингам на объектах общественного питания столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Цель мониторинга заключается в том, чтобы изучить на месте реальную ситуацию в этих объектах, предотвратить возможные происшествия в будущем и информировать сотрудников о мерах безопасности при эксплуатации газового и иного оборудования.

Специалисты осмотрели кухни и другие помещения объектов, изучили техническое состояние газовых баллонов и других оборудований, электрического хозяйства, вентиляционных и других систем.

В некоторых объектах, расположенных в подвалах и на первых этажах жилых зданий, были выявлены нарушения по хранению газовых баллонов, в ряде объектов в качестве газовых линий использовались резиновые шланги и другие материалы. Руководителям предприятий было рекомендовано исправить эти нарушения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda obyektlərdə qaz balonları ilə bağlı monitorinqlərə başlanılıb, bəzi nöqsanlar aşkarlanıb

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi