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В Баку началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января

В Баку началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января 13:14
Внутренняя политика
13 января 2025 г. 13:30
В Баку началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января

На Аллее Шехидов в Баку начались подготовительные работы к 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, традиционно у входа на аллею проводятся подготовительные работы в связи с Днем скорби, будут созданы композиции из разных цветов.

К этим работам обычно привлекаются опытные специалисты, ландшафтные дизайнеры.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года руководство СССР, полностью нарушив нормы международного права и законы страны, без предупреждения населения ввело чрезвычайное положение в городе Баку. В результате военной агрессии, осуществленной с участием частей советской армии, специальных подразделений, крупного контингента внутренних войск и даже военнослужащих запаса из других регионов СССР с компактным проживанием армян, в Баку была учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести.

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке Фото20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlanılıb

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