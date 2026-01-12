Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января

    • 12 января, 2026
    • 11:59
    В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января

    В Баку на Алее шехидов начались подготовительные работы к 36-й годовщине трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, по традиции ко Дню траура у входа на Аллею шехидов будут созданы цветочные композиции. К работам привлекаются опытные специалисты и ландшафтные дизайнеры.

    Структуры исполнительной власти столицы проводят на территории масштабные работы по благоустройству и уборке.

    В частности, заменяются поврежденные плиты, проводится обрезка деревьев и кустарников, обновляется газонное покрытие, высаживаются новые цветы и декоративные растения, окрашиваются осветительные опоры, моются тротуары и вся территория мемориала.

    Планируется, что все подготовительные работы будут завершены к 19 января.

    В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Компартии СССР Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены военные подразделения Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. До объявления населению о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и тяжело ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкаране.

    В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.

    Среди погибших были женщины, дети и старики, медики и сотрудники правоохранительных органов. Незаконный ввод войск сопровождался и массовыми арестами среди мирного населения. В Баку и других городах и районах республики было незаконно арестовано более 800 человек, 112 из них были отправлены в тюрьмы различных городов СССР. Военнослужащие обстреляли 200 домов, 80 автомобилей, в том числе машины скорой помощи, в результате пожаров было уничтожено большое количество государственного и личного имущества. Всего в Азербайджане официально числятся шехидами 20 Января 150 человек.

