В Баку начал работу VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана

В Бакинском конгресс-центре начал свою работу VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана.

В Бакинском конгресс-центре начал свою работу VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии, посвященном Году солидарности во имя зеленого мира, участвуют более трех тысяч азербайджанских волонтеров.

Форум проходит при поддержке Фонда молодежи, организации Союза волонтерских организаций Азербайджана, в партнерстве с Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством молодежи и спорта, ASAN xidmət и Общественным объединением IDEA.

VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана продолжится до 16 декабря.

Фото: Самира Гасанова