О нас

В Баку начал работу VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана

В Баку начал работу VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана В Бакинском конгресс-центре начал свою работу VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана.
Внутренняя политика
5 декабря 2024 г. 11:06
В Баку начал работу VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана

В Бакинском конгресс-центре начал свою работу VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии, посвященном Году солидарности во имя зеленого мира, участвуют более трех тысяч азербайджанских волонтеров.

Форум проходит при поддержке Фонда молодежи, организации Союза волонтерских организаций Азербайджана, в партнерстве с Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством молодежи и спорта, ASAN xidmət и Общественным объединением IDEA.

VII Форум солидарности волонтеров Азербайджана продолжится до 16 декабря.

Фото: Самира Гасанова

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Фото7th Solidarity Forum of Azerbaijani Volunteers commences in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan Könüllülərinin VII Həmrəylik Forumu başlayıb

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi