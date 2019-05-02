В Баку начал работу V Всемирный форум межкультурного диалога, президент Ильхам Алиев принимает участие на открытии

2 мая в Центре Гейдара Алиева начал работу V Всемирный форум межкультурного диалога под лозунгом "Построим диалог во имя деятельности против дискриминации, неравноправия и насильственного конфликта".

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия форума.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Отметим, что форум проводится при организационной поддержке правительства Азербайджана, при партнерстве ЮНЕСКО, Альянса Цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации, Совета Европы и ISESCO. В мероприятии принимают участие высокопоставленные лица из более чем 100 стран и 30 международных организаций.