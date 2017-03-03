В Баку начальник отделения полиции уволен за допущенные в работе недочеты

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку начальник одного из отделений полиции освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, за допущенные в работе серьезные недочеты, начальник 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП, полковник-лейтенант полиции Джейхун Гусейнов освобожден от занимаемой должности.
Он взят в распоряжение в органах внутренних дел.
Исполнение обязанностей начальника отделения полиции временно поручено заместителю начальника, майору полиции Бахрузу Алиеву.
Отметим, что Бахруз Алиев является сыном судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Рауфа Алиева.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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