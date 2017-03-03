В Баку начальник отделения полиции уволен за допущенные в работе недочеты

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку начальник одного из отделений полиции освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, за допущенные в работе серьезные недочеты, начальник 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП, полковник-лейтенант полиции Джейхун Гусейнов освобожден от занимаемой должности.

Он взят в распоряжение в органах внутренних дел.

Исполнение обязанностей начальника отделения полиции временно поручено заместителю начальника, майору полиции Бахрузу Алиеву.

Отметим, что Бахруз Алиев является сыном судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Рауфа Алиева.