В Баку на строительство автодороги выделено 660 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 660 тысяч манатов.