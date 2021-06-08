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В Баку на строительство автодороги выделено 660 тыс. манатов

В Баку на строительство автодороги выделено 660 тыс. манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.
Внутренняя политика
8 июня 2021 г. 16:46
В Баку на строительство автодороги выделено 660 тыс. манатов
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 660 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yol tikintisinə 600 min manat ayrıldı

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