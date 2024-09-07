В Баку на ряде улиц и проспектов будет изменено направление движения транспорта

С 22:00 7 сентября до 03:00 8 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет проведен мониторинг системы интеллектуального управления транспортом.
Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку и Агентства наземного транспорта Азербайджана.
В сообщении отмечается, что направление движения автомобилей на проспектах Гейдара Алиева (начиная от Международного аэропорта Гейдар Алиев) и Нефтяников, улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалийят, Лермонтова, Теймура Эльчина и Мехди Гусейна будет изменено.
Движение транспортных средств будет регулироваться сотрудниками дорожной полиции.