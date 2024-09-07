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В Баку на ряде улиц и проспектов будет изменено направление движения транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов будет изменено направление движения транспорта С 22:00 7 сентября до 03:00 8 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет проведен мониторинг системы интеллектуального управления транспортом.
Внутренняя политика
7 сентября 2024 г. 10:34
В Баку на ряде улиц и проспектов будет изменено направление движения транспорта

С 22:00 7 сентября до 03:00 8 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет проведен мониторинг системы интеллектуального управления транспортом.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку и Агентства наземного транспорта Азербайджана.

В сообщении отмечается, что направление движения автомобилей на проспектах Гейдара Алиева (начиная от Международного аэропорта Гейдар Алиев) и Нефтяников, улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалийят, Лермонтова, Теймура Эльчина и Мехди Гусейна будет изменено.

Движение транспортных средств будет регулироваться сотрудниками дорожной полиции.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bəzi yollarda hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək

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