В Баку на ряде улиц и проспектов будет изменено направление движения транспорта

В Баку на ряде улиц и проспектов будет изменено направление движения транспорта

С 22:00 7 сентября до 03:00 8 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет проведен мониторинг системы интеллектуального управления транспортом.

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С 22:00 7 сентября до 03:00 8 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет проведен мониторинг системы интеллектуального управления транспортом. Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку и Агентства наземного транспорта Азербайджана. В сообщении отмечается, что направление движения автомобилей на проспектах Гейдара Алиева (начиная от Международного аэропорта Гейдар Алиев) и Нефтяников, улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалийят, Лермонтова, Теймура Эльчина и Мехди Гусейна будет изменено. Движение транспортных средств будет регулироваться сотрудниками дорожной полиции. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram