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В Баку на ряде улиц будет изменено направление движения транспорта

В Баку на ряде улиц будет изменено направление движения транспорта На ряде улиц и проспектов Баку 19 октября в течение дня и в ночь с 19 на 20 октября будут проводиться мониторинги управления транспортом в связи с подготовкой к COP29.
Внутренняя политика
13 октября 2024 г. 12:36
В Баку на ряде улиц будет изменено направление движения транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку 19 октября в течение дня и в ночь с 19 на 20 октября будут проводиться мониторинги управления транспортом в связи с подготовкой к COP29.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что с этой целью на ряде улиц будет изменено направление движения автомобилей.

"Призываем всех участников дорожного движения учитывать ограничения на указанных маршрутах, которые будут применяться в период мониторинга. Регулировать движение будут сотрудники дорожно-патрульной службы. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bir sıra küçələrdə avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək

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