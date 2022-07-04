В Баку к оценке сейсмостойкости зданий будут привлекать турецких специалистов

Завотделением турецкого Университета Ондокуз-Майис, профессор Азер Гасымзаде 4 июля посетил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Завотделением турецкого Университета Ондокуз-Майис, профессор Азер Гасымзаде 4 июля посетил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Об этом Report сообщили в Центре.

На встрече с генеральным директором Центра профессором Гурбаном Етирмишли было обсуждено оценивание сейсмической безопасности зданий в городе Баку.

На встрече было выдвинуто предложение о создании совместного мониторингового центра в связи с оцениванием сейсмостойкости зданий.

Стороны также обсудили другие направления и перспективы двустороннего сотрудничества.