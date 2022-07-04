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В Баку к оценке сейсмостойкости зданий будут привлекать турецких специалистов

В Баку к оценке сейсмостойкости зданий будут привлекать турецких специалистов Завотделением турецкого Университета Ондокуз-Майис, профессор Азер Гасымзаде 4 июля посетил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Внутренняя политика
4 июля 2022 г. 16:10
В Баку к оценке сейсмостойкости зданий будут привлекать турецких специалистов

Завотделением турецкого Университета Ондокуз-Майис, профессор Азер Гасымзаде 4 июля посетил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Об этом Report сообщили в Центре.

На встрече с генеральным директором Центра профессором Гурбаном Етирмишли было обсуждено оценивание сейсмической безопасности зданий в городе Баку.

На встрече было выдвинуто предложение о создании совместного мониторингового центра в связи с оцениванием сейсмостойкости зданий.

Стороны также обсудили другие направления и перспективы двустороннего сотрудничества.

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