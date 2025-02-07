В Баку изменен временной режим светофоров на некоторых дорогах

В Баку изменили временной режим светофоров на ряде дорог для уменьшения заторов, вызванных ремонтными работами.

В Баку изменили временной режим светофоров на ряде дорог для уменьшения заторов, вызванных ремонтными работами.

Как сообщает Report, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Ремонтные работы между кольцом на пересечении улиц Ашыг Молла Джума и Заур Нудирелиев и кольцом Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку вызвали транспортные заторы на пересечении улиц Дамджылы и Ардебиль с улицей Заур Нудирелиев.

Чтобы улучшить движение, сотрудники ЦИУТ увеличили продолжительность зеленого сигнала светофора на этом перекрестке на 10 секунд. Это позволило снизить загруженность дорог.

После завершения ремонта временной режим светофоров вернется к прежним настройкам.