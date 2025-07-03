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В Баку из-за ремонта ограничено движение транспорта на ряде улиц

В Баку из-за ремонта ограничено движение транспорта на ряде улиц В ряде районов Баку из-за ремонтных работ временно ограничено движение автотранспорта.
Внутренняя политика
3 июля 2025 г. 17:37
В Баку из-за ремонта ограничено движение транспорта на ряде улиц

На ряде улиц Баку из-за ремонтных работ временно ограничено движение автотранспорта.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Ограничения затронули следующие территории:

- пересечение улицы Сулеймана Везирова и проспекта Бабека (перед City Park Mall, Хатаинский район);

- участок от пересечения улиц Академика Гасана Алиева и Ашыга Моллы Джумы до улицы Ахмада Раджабли (Наримановский район, в обоих направлениях);

- участок на пересечении улиц Юсифа Везира Чеменземинли и Фаика Юсифова в направлении улицы Алияра Алиева (Наримановский район).

Сотрудники Центра совместно с дорожной полицией принимают меры для снижения транспортной нагрузки и обеспечения интенсивности движения. Водителям рекомендовано учитывать текущие ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda təmirə görə bəzi yollarda avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub

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