В Баку из-за ремонта ограничено движение транспорта на ряде улиц

В ряде районов Баку из-за ремонтных работ временно ограничено движение автотранспорта.

На ряде улиц Баку из-за ремонтных работ временно ограничено движение автотранспорта.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Ограничения затронули следующие территории:

- пересечение улицы Сулеймана Везирова и проспекта Бабека (перед City Park Mall, Хатаинский район);

- участок от пересечения улиц Академика Гасана Алиева и Ашыга Моллы Джумы до улицы Ахмада Раджабли (Наримановский район, в обоих направлениях);

- участок на пересечении улиц Юсифа Везира Чеменземинли и Фаика Юсифова в направлении улицы Алияра Алиева (Наримановский район).

Сотрудники Центра совместно с дорожной полицией принимают меры для снижения транспортной нагрузки и обеспечения интенсивности движения. Водителям рекомендовано учитывать текущие ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков.