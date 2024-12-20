В Баку идет подготовка к Новому году

В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года, исполнительные власти города Баку и районов столицы проводят соответствующие подготовительные мероприятия.

В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года, исполнительные власти города Баку и районов столицы проводят соответствующие подготовительные мероприятия.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку.

Уже завершены работы по украшению парков, площадей и улиц, установке новогодних атрибутов, световых гирлянд и других украшений.

По традиции празднично оформляются проспект Нефтяников, улицы Юсифа Сафарова, Ниязи, Независимости и проспект Азербайджана.